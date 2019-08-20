Суд продолжил рассмотрение админпротокола против Сытника

Сарненский районный суд Ровенской области продолжил рассмотрение административного протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

На данный момент суд допрашивает свидетелей по делу.



Соломенский районный суд Киева ведет видеоконференцсвязь, на заседании присутствует сам Сытник и СМИ.



Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, Сытник не признает нарушение во время отдыха.

Также Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.