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19 августа 2019, понедельник, 21:17 27
Политика 2019-08-19T21:18:23+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил и.о. председателя госадминистрации в Николаевской области

Зеленский уволил и.о. председателя госадминистрации в Николаевской области

Президент Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности председателя областной государственной администрации и 2 председателей районных государственных администраций в Николаевской области.

Об этом говорится в указе Президента №603 и распоряжениях №262 и №263 от 19 августа, передают Українськi Новини.

Согласно указу, Президент освободил от временного исполнения обязанностей главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боню.

Распоряжениями №262 и 262 Президент уволил с должностей главу Снигиревской райгосадминистрации Инну Бойко и главу Первомайской Владимира Вовка.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил 11 председателей районных государственных администраций во Львовской области.

Также он уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области. 

Тем временем Зеленский уволил Короля Артура.

Кроме того, Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова. Еще Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его.

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