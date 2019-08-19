Зеленський звільнив 12 голів райадміністрацій Черкащини

Президент Володимир Зеленський звільнив 12 голів районних державних адміністрацій у Черкаській області після заяви про масштабну люстрації топ-чиновників часів Порошенка.

Про це сказано в розпорядженнях Президента №264-275, передають Українські Новини.

Так, Президент звільнив Василя Скринника з посади голови Городищенської районної адміністрації, Івана Гайдая - Драбівської райдержадміністрації, Сергія Бойка - Жашківської райдержадміністрації, Дмитра Шелеста - Канівської райадміністрації, Ольгу Ніколенко - Катеринопільської райадміністрації, Василя Клименка - Корсунь-Шевченківської райадміністрації, Володимира Павлічука - Лисянської райадміністрації, Василя Клименка - Маньківської РДА, Валентину Любомську - Тальнівської РДА, Євгена Данченка - Уманської РДА, Людмилу Денисюк - Христинівської РДА, Анатолія Яриша - Черкаської РДА.

Всіх їх звільнено у зв'язку зі строком закінчення повноважень Президента, що призначав їх.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області. Також він звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Раніше Зеленський звільнив 6 чиновників Київської області, призначених Порошенком.