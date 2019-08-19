Зеленский уволил члена Нацфинуслуг Гурбич по ее заявлению

Президент Владимир Зеленский уволил члена Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Ольгу Гурбич.

Об этом говорится в указе Президента №600 от 19 августа, передают Українськi Новини.

"Освободить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - сказано в нем.

Бывший Президент назначил Гурбич членом Нацфинуслуг в январе 2015.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области. Также он уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Тем временем Зеленский уволил Короля Артура.

Кроме того, Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова. Также Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его.

Ранее экс-Президент Петр Порошенко предлагал Раде ликвидировать Нацфинуслуг.