Зеленский уволил члена Нацфинуслуг Гурбич по ее заявлению

Президент Владимир Зеленский уволил члена Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Ольгу Гурбич.\r\nОб этом говорится в указе Президента №600 от 19 августа, передают Українськi Новини.\r\n"Освободить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - сказано в нем.\r\nБывший Президент назначил Гурбич членом Нацфинуслуг в январе 2015.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области. Также он уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области. \r\nТем временем Зеленский уволил Короля Артура.\r\nКроме того, Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова. Также Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его.\r\nРанее экс-Президент Петр Порошенко предлагал Раде ликвидировать Нацфинуслуг.