Гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 5 коп. до рівня 25,13 UAH/USD у той час, як НБУ підвищив офіційний курс гривні 19 серпня на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,19-25,22 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,12-25, 14 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,34% з 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс.