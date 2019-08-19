Гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 5 коп. до рівня 25,13 UAH\/USD у той час, як НБУ підвищив офіційний курс гривні 19 серпня на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,19-25,22 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,17 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,12-25, 14 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,34% з 27,72 UAH\/USD до 25,13 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.\r\nТакож після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс.\r\n\r\nКрім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються. \r\nТим часом, на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.\r\n