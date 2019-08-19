підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 17:46 14
Фінанси 2019-08-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня

Гривня на міжбанку зміцнилася на початку тижня

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 5 коп. до рівня 25,13 UAH/USD у той час, як НБУ підвищив офіційний курс гривні 19 серпня на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,19-25,22 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,14-25,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,12-25, 14 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,34% з 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс.

Крім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

Тим часом, на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

Архів
Новини
Україна і Молдова запустять новий маршрут для імпорту румунського газу 18:52
Коломойський через суд встановлює пільгові тарифи на електроенергію для своїх заводів – екс-голова НКРЕКП 18:47
Експертиза підтвердила розмову Курченка з Саакашвілі, розслідування відновлять, - Луценко 18:35
Обвинувачені в масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли з СІЗО після внесення 150 тис. гривень застави 18:24
Максим Бужанський.Фото:dnepr.info
Вона - тупа вівця: соцмережі вибухнули реакцією на образу Бужанським журналістки 18:09
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok