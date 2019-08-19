подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 августа 2019, понедельник, 16:52 16
Силовые структуры 2019-08-19T16:56:16+03:00
Українські Новини
В Киеве заминировали Центральный вокзал и автостанцию

В Киеве заминировали Центральный вокзал и автостанцию

Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com
Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com

В понедельник, 19 августа, по Киеву прокатилась волна минирований. На этот раз неизвестные сообщили о наличии взрывчатки во всех железнодорожных вокзалах. Спецслужбы принялись проверять здания и прилегающие территории. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщение поступило около 15:00.

Как сообщает источник, сейчас проверяют все железнодорожные вокзалы Киева на наличие подозрительных и опасных предметов. Это и железнодорожный вокзал — Центральный и Южный, автовокзал. На место направлены соответствующие службы — кинологов, медиков, полицию и сотрудников ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах.


Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

Кроме того, в Одессе эвакуировали людей из роддома, больниц и торговых центров

Под Херсоном эвакуировали 700 человек из-за "минирования".

Больше новостей о: Киев Минирование Ж/д вокзал

Архив
Новости
Новый мост в Днипре полностью перекрыли до середины сентября: как объехать 17:04
В Киеве заминировали Центральный вокзал и автостанцию 16:52
Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник 16:50
В Украине 65% лифтов работают уже более 25 лет 16:50
Олигархи используют Зеленского для принятия скандального закона "О концессии", - СМИ 16:42
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Верховный Суд признал законным введение моратория на русскоязычный культурный продукт во Львовской области 14:00
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Ломаченко. Фото: пресс-служба
Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем 18:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok