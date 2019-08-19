В Киеве заминировали Центральный вокзал и автостанцию

В понедельник, 19 августа, по Киеву прокатилась волна минирований. На этот раз неизвестные сообщили о наличии взрывчатки во всех железнодорожных вокзалах. Спецслужбы принялись проверять здания и прилегающие территории. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщение поступило около 15:00.

Как сообщает источник, сейчас проверяют все железнодорожные вокзалы Киева на наличие подозрительных и опасных предметов. Это и железнодорожный вокзал — Центральный и Южный, автовокзал. На место направлены соответствующие службы — кинологов, медиков, полицию и сотрудников ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах.



Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.



Кроме того, в Одессе эвакуировали людей из роддома, больниц и торговых центров.



Под Херсоном эвакуировали 700 человек из-за "минирования".

