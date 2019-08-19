Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник

Прослушивание заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской было санкционировано в рамках расследования уголовного производства в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Прослушка Стрижевской велась по делу Грымчака", - сказал он.

По его словам, прослушивание проводило Национальное антикоррупционное бюро.

Собеседник не уточнил, как долго велась прослушка Стрижевской и кто именно разрешил негласные следственно-розыскные действия.

Прослушивающее устройство в кабинете Стрижевской было обнаружено на потолке.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак получил 80 тыс. долларов за якобы обращение к заместителю генпрокурора Стрижевской для влияния на судей Кассационного гражданского суда Верховного Суда.

Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.