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19 августа 2019, понедельник, 15:16 176
Силовые структуры 2019-08-19T15:27:22+03:00
Українські Новини
В кабинете связанной с делом Сытника замгенпрокурора нашли прослушку

В кабинете связанной с делом Сытника замгенпрокурора нашли прослушку

Анжела Стрижевская. Фото: ГПУ
Анжела Стрижевская. Фото: ГПУ

Правоохранители обнаружили прослушивающее устройство в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по (директору НАБУ) А.Ситнику", - сообщила она.

По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора Службой безопасности Украины было зарегистрировано уголовное производство.

Как сообщали Українськi Новини, глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают.

Ранее Сытник заявил о неоднократном обнаружении прослушки в НАБУ.

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