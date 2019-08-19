В кабинете связанной с делом Сытника замгенпрокурора нашли прослушку

Правоохранители обнаружили прослушивающее устройство в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.\r\n"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по (директору НАБУ) А.Ситнику", - сообщила она.\r\nПо факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора Службой безопасности Украины было зарегистрировано уголовное производство.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают.\r\nРанее Сытник заявил о неоднократном обнаружении прослушки в НАБУ.