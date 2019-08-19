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19 серпня 2019, понеділок, 16:50 35
Судова влада 2019-08-19T18:47:00+03:00
Українські Новини
Стрижевську прослуховували у справі Гримчака, - джерело

Стрижевську прослуховували у справі Гримчака, - джерело

Анжела Стрижевська. Фото: Нацакадемія прокуратури України/Facebook
Анжела Стрижевська. Фото: Нацакадемія прокуратури України/Facebook

Прослуховування заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської було санкціоновано в рамках розслідування кримінального провадження стосовно заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Прослуховування Стрижевської велася у справі Гримчака", - сказав він.

З його слів, прослуховування проводило Національне антикорупційне бюро.

Співрозмовник не уточнив, як довго велося прослуховування Стрижевської і хто саме дозволив негласні слідчо-розшукові дії.

Прослуховувальний пристрій у кабінеті Стрижевської було виявлено на стелі.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро заявляє, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчак отримав 80 тис. доларів за нібито звернення до заступника генпрокурора Стрижевської для впливу на суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. У МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

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