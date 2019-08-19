Военные парады должны быть урегулированы законодательно, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак выступает за законодательное урегулирование проведения военных парадов.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Минобороны "АрмияИнформ", передают Українськi Новини.

"Для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью", - заявил министр.

Он отметил, что Президент Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий имеет право единолично принимать решение о проведении или не проведении военного парада.

Полторак также сказал, что финансовый ресурс позволят вместо парада выплатить премии военнослужащим.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Ранее Офис Президента не согласовал с ветеранами план марша ко Дню независимости. Однако, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.

Также Кабмин утвердил план мероприятий на День независимости.



Тем временем у Зеленского назвали главную тему Дня независимости.