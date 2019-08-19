Пожар в Одессе: шестерых погибших в отеле опознали, среди них - гражданка Австралии

Опознаны тела шестерых погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар", заявил 19 августа на аппаратном совещании в мэрии городской голова Одессы Геннадий Труханов. Об этом сообщает "Думская".

Среди опознанных погибших – пять украинцев (два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра). Кроме того, погибла гражданка Австралии.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио стар" в Одессе, где в пожаре погибли 9 человек, в нарушении требований пожарной безопасности

8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар".

Также по делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих.

В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

Также 18 августа объявлено днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".