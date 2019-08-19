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19 августа 2019, понедельник, 11:14 106
Судебная власть 2019-08-19T11:15:01+03:00
Українські Новини
Пожар в отеле "Токио стар": владельцу сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности

Пожар в отеле "Токио стар": владельцу сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности

Гостиница
Гостиница "Токио Стар" в Одессе. Фото: "Думская"

Прокуратура сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио стар" в Одессе, где в пожаре погибли 9 человек, в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в нем.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Как сообщали Українськi Новини, 8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар".

В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

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