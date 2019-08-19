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19 августа 2019, понедельник, 08:18 7112
Силовые структуры 2019-08-19T09:13:27+03:00
Українські Новини
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих

По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих

Гостиница
Гостиница "Токио Стар" в Одессе. Фото: "Думская"

Восле пожара в "Токио Стар", где погибли в огне 9 человек, правоохранители Одессы в течение дня 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека. Об этом сообщает "Думская".

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты, — говорит наш источник из числа сотрудников отеля. — В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом".

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", — заключил наш собеседник.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

Также 18 августа объявлено днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".

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