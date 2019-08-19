Після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 серпня на 1,5 коп. до 25,4168 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 10,13 коп. до 27,7177 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,73 коп. до 28,2835 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0694\r\n25,4168\r\n27,7177\r\n28,2835\r\n3,48\r\n3,99\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2200\r\n25,7000\r\n28,0500\r\n28,6000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2700\r\n27,0000\r\n28,1000\r\n2,50\r\n3,82\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD.\r\nТим часом на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.\r\nТакож стало відомо, що Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.\r\nКрім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.