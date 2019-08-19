Після вихідних євро обвалився, а долар трохи виріс

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 серпня на 1,5 коп. до 25,4168 UAH/USD, курс купівлі - на 0,14 коп. до 25,0694 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,13 коп. до 27,7177 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,73 коп. до 28,2835 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0694 25,4168 27,7177 28,2835 3,48 3,99 Максимальний 25,2200 25,7000 28,0500 28,6000 3,78 5,00 Мінімальний 24,5000 25,2700 27,0000 28,1000 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD.

Тим часом на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Також стало відомо, що Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.

Крім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.