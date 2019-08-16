Перед вихідними валюта в обмінниках здешевшала

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 серпня на 5,19 коп. до 25,4403 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,94 коп. до 25,0830 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 15,98 коп. до 27,8467 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 10,66 коп. до 28,4082 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0830\r\n25,4403\r\n27,8467\r\n28,4082\r\n3,48\r\n4,04\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2000\r\n25,7000\r\n28,0500\r\n29,0000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,6000\r\n25,3000\r\n27,4000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n3,84\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.\r\nКрім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.\r\nТим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.