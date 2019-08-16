Перед вихідними валюта в обмінниках здешевшала

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 серпня на 5,19 коп. до 25,4403 UAH/USD, курс купівлі - на 7,94 коп. до 25,0830 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 15,98 коп. до 27,8467 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,66 коп. до 28,4082 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0830 25,4403 27,8467 28,4082 3,48 4,04 Максимальний 25,2000 25,7000 28,0500 29,0000 3,78 5,00 Мінімальний 24,6000 25,3000 27,4000 28,1500 2,50 3,84

Як повідомляли Українські Новини, гривня обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

Крім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.