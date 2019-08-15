Гривня зміцнюється на міжбанку: в четвер курс виріс на 7 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 9 коп. в четвер зміцнився на 7 коп. до 25,18 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,32-25,36 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,39-25,42 UAH/USD, після чого почали знижуватися і встановилися на рівні 25,15-25,21 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,16% з 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після тривалого падіння долар в обмінниках підскочив. Також Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Тим часом гривня може подешевшати - фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Крім того, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.