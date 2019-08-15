Рубль різко обвалився у київських обмінниках

У четвер, 15 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля у середу, 14 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,50 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 2 копійки і становить 4,05 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 15 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 серпня на 8,01 коп. до 25,4956 UAH\/USD, курс купівлі – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH\/USD.\r\nТакож Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.\r\nТим часом гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.\r\nКрім того, після чергового етапу підвищення пенсій в Україні 27,6% пенсіонерів отримують пенсії 2-3 тис. гривень, 2,1% - понад 10 тис. гривень.