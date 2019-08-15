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15 серпня 2019, четвер, 10:46 55
Економіка 2019-08-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль різко обвалився у київських обмінниках

Рубль різко обвалився у київських обмінниках

У четвер, 15 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля у середу, 14 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,50 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 2 копійки і становить  4,05 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 15 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,50 4,05
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 серпня на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс купівлі – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

Також Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Тим часом гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Крім того, після чергового етапу підвищення пенсій в Україні 27,6% пенсіонерів отримують пенсії 2-3 тис. гривень, 2,1% - понад 10 тис. гривень.

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