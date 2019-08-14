Курс рубля в киевских обменниках подскочил

В среду, 14 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 13 августа, повысился на 7 копеек и составил 3,49 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,07 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 14 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,49\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 2,92 коп. до 25,4052 UAH\/USD, курс покупки - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH\/USD.\r\nТакже эксперты дали прогноз на 2020 год, согласно которому, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут.\r\nПри этом Национальный банк рассчитывает на 5-10 млрд долларов по новой программе с МВФ.