Курс рубля в киевских обменниках подскочил

В среду, 14 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 13 августа, повысился на 7 копеек и составил 3,49 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 14 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,49 4,07 Максимальный 3,84 5,00 Минимальный 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 2,92 коп. до 25,4052 UAH/USD, курс покупки - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH/USD.

Также эксперты дали прогноз на 2020 год, согласно которому, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут.

При этом Национальный банк рассчитывает на 5-10 млрд долларов по новой программе с МВФ.