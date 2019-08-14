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14 августа 2019, среда, 12:38 55 Документ
Силовые структуры 2019-08-14T12:45:43+03:00
Українські Новини
Подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов

Подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов

Василий Грицак.
Василий Грицак.

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за июль составила 72 338 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Грицака не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Грицак продолжает находиться в отпуске.

 

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

Зарплата Василия Грицака за июнь составила такую же сумму.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. До этого Грицак - руководитель Антитеррористического центра при СБУ (с июля 2014 года), до назначения на должность был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко (с июля 2014 года), а после увольнения Наливайченко - временно исполняющим обязанности председателя СБУ (с июня 2015 года).

Ранее Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

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