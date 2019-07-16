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16 июля 2019, вторник, 21:37 54
Силовые структуры 2019-07-16T21:38:17+03:00
Українські Новини
Баканов планирует реформировать департамент по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Баканов планирует реформировать департамент по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов намерен реформировать департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (департамент "К").

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он будет реформирован", - сказал Баканов.

По его словам, полностью его ликвидировать невозможно, однако функционал работы подразделения будет изменен.

Баканов не уточнил, поменяется ли название департамента.

Как сообщали Українськi Новини, Баканов назначил своим советником Дмитрия Дубилета.

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