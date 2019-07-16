Баканов планирует реформировать департамент по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов намерен реформировать департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (департамент "К").\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n"Он будет реформирован", - сказал Баканов.\r\nПо его словам, полностью его ликвидировать невозможно, однако функционал работы подразделения будет изменен.\r\nБаканов не уточнил, поменяется ли название департамента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Баканов назначил своим советником Дмитрия Дубилета.