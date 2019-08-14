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14 серпня 2019, середа, 12:25 26
Силові структури 2019-08-14T15:30:03+03:00
Українські Новини
В. о голови СБУ Баканов за липень отримав зарплату на 3 тисячі більше, ніж у червні

В. о голови СБУ Баканов за липень отримав зарплату на 3 тисячі більше, ніж у червні

Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень склала 57 646 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.




Як повідомляли Українські Новини, 22 травня Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії. Зокрема, Баканов написав, що його спецперевірка не виявила жодних обмежень при призначенні на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

Раніше Баканов заявив, що має намір реформувати департамент по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Тим часом Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

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