В. о голови СБУ Баканов за липень отримав зарплату на 3 тисячі більше, ніж у червні

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень склала 57 646 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.



Розмір окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.









Як повідомляли Українські Новини, 22 травня Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.



Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії. Зокрема, Баканов написав, що його спецперевірка не виявила жодних обмежень при призначенні на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

Раніше Баканов заявив, що має намір реформувати департамент по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.



Тим часом Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.