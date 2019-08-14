Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні

В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03

"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06

"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49

Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17