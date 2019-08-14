Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань Романа Труби за липень склала 179 578 гривень.Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.Розмір окладу - 45 965 гривень, доплати - 17 тис. гривень, премія - 15,9 тис. гривень, відпускні - 28 тис. гривень, грошова допомога - 72,7 тис. гривень.Після вирахування податків Труба отримав 144 560 гривень.\r\n\r\nЗарплата Труби за червень склала 72,4 тис. гривень.Як повідомляли Українські Новини, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба допускає допит колишнього Президента Петра Порошенка на поліграфі.\r\nРаніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.Також Труба заявляв, що не збирається у відставку найближчі 3,5 роки. Тим часом суд визнав, директор ДБР Роман Труба не підпадає під дію закону "Про очищення влади".Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокову відпустку. Голова ГО "УОПД: Демократія через право" Попович вважає, що своїми діями та бездіяльністю Труба узурпує владу.