Труба узурпирует власть, - Попович

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что своими действиями и бездействием директор Госбюро расследований Роман Труба узурпирует власть.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Все это свидетельствует о том, что Труба узурпирует власть в органе. Он хочет фактически его приватизировать. Об этом неоднократно говорил Совет общественного контроля при ГБР. Мы говорим и будем повторять, что единственная проблема на сегодняшний день в Госбюро расследований - Роман Труба. Это все прекрасно понимают и все прекрасно это знают. Вопрос - один. Либо перезапустить, либо решить вопрос с ненадлежащим руководителем в данном случае", - считает эксперт.

По его мнению, если ничего не менять и двигаться в таком же направлении, то ГБР превратится в НАБУ - орган станет просто неэффективным и не будет работать.

"Какие-то дела ГБР уже направляет в суд, но мы еще не видим конкретных приговоров. Это качество расследования и качество работы органа, за который отвечает руководитель", - отметил Попович.

Также эксперт считает открытое ГБР дело против бывшего начальника управления внутреннего контроля бюро Богдана Чобитка, давлением не него.

"Это простое давление на человека, потому что всем известно, что Чобиток подал иск в Окружной админсуд на действия директора ГБР. То есть, каким-то образом нужно осуществлять давление на человека, поэтому и открывается уголовное производство. Человека начинают вызывать и дергать за ниточки", - подчеркнул Попович.

Как сообщали Українські Новини, эксперт Леменов считает, что корень проблем Совета общественного контроля при ГБР лежит в 2017 году, когда директор Госбюро должен был прислушаться к общественности, но поступил иначе.

Общественный совет при ГБР отрицает обвинения Трубы о блокировании избрания нового состава Совета и создания КДК.

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Буряк заявляет, что в руководстве ведомства сохраняется напряженность в связи с незаконными действиями, которые происходят в последнее время в ГБР.