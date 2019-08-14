Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3039,8600 100 долларов США 2514,6160 100 швейцарских франков 2600,1125 1000 иен 239,1240 10 российских рублей 3,8332 100 евро 2821,9021

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 25,16 UAH/USD.

Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ.

Тем временем объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.

Ранее после резкого скачка гривна просела.