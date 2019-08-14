подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 06:00 1611
Политика 2019-08-14T06:00:04+03:00
Українські Новини
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа

Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа

Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3039,8600
100 долларов США 2514,6160
100 швейцарских франков 2600,1125
1000 иен 239,1240
10 российских рублей 3,8332
100 евро 2821,9021

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 25,16 UAH/USD.

Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ.

Тем временем объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.

Ранее после резкого скачка гривна просела.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны курс доллара

Архив
Новости
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Медовый Спас и Успенский пост - главные праздники дня 06:00
Оперуполномоченный Фискальной службы попался на взятке в 300 тыс. гривен 23:50
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok