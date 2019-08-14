Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3039,8600\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2514,6160\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2600,1125\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,1240\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8332\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2821,9021\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 25,16 UAH\/USD.\r\nТакже годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ.\r\nТем временем объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.\r\nРанее после резкого скачка гривна просела.