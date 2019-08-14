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14 серпня 2019, середа, 10:32 13
Фінанси 2019-08-14T10:54:47+03:00
Українські Новини
Курс рубля в київських обмінниках підскочив

Курс рубля в київських обмінниках підскочив

У середу, 14 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 13 серпня, підвищився на 7 копійок і становив 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,07 грн за 10 рублів.

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,49 4,07
Максимальний 3,84 5,00
Мінімальний 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 серпня на 2,92 коп. до 25,4052 UAH/USD, курс купівлі - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз на 2020 рік, згідно з яким, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть.

При цьому Національний банк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ.

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