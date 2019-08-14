Курс рубля в київських обмінниках підскочив

У середу, 14 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 13 серпня, підвищився на 7 копійок і становив 3,49 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 1 копійку і склав 4,07 грн за 10 рублів.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,49\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 серпня на 2,92 коп. до 25,4052 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 серпня, на 1,23% до 25,1462 UAH\/USD.\r\nТакож експерти дали прогноз на 2020 рік, згідно з яким, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть.\r\nПри цьому Національний банк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ.