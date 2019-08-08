Нацбанк рассчитывает на 5-10 млрд долларов по новой программе с МВФ

Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 миллиардов долларов, а ожидаемый срок ее действия - 4 года, в то время как до конца текущего года Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам.

Об этом в интервью Financial Observer заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Экономическая правда.

По его словам, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

"Новая программа необходима Украине. Обычно EFF длится от двух с половиной до четырех лет. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах центрального банка.

Объем финансирования зависит от продолжительности программы. Мы считаем, что это может быть 5-10 миллиардов долларов", - сказал он.

Согласно прогнозу Нацбанка, Украина может получить первый транш в размере 2 миллиардов долларов до конца этого года. В дальнейшем НБУ прогнозирует поступление траншей по 2 млрд долларов ежегодно.

"Новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.

Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от ЕС и Всемирного банка. Мы с большой вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - подчеркнул Сологуб.

По оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 годах может составить около 1 миллиарда долларов.

Как сообщали Українські Новини, Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики.