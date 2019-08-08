Нацбанк рассчитывает на 5-10 млрд долларов по новой программе с МВФ

Нацбанк прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества с МВФ составит 5-10 миллиардов долларов, а ожидаемый срок ее действия - 4 года, в то время как до конца текущего года Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам.\r\nОб этом в интервью Financial Observer заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Экономическая правда.\r\nПо его словам, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).\r\n"Новая программа необходима Украине. Обычно EFF длится от двух с половиной до четырех лет. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах центрального банка.\r\nОбъем финансирования зависит от продолжительности программы. Мы считаем, что это может быть 5-10 миллиардов долларов", - сказал он.\r\nСогласно прогнозу Нацбанка, Украина может получить первый транш в размере 2 миллиардов долларов до конца этого года. В дальнейшем НБУ прогнозирует поступление траншей по 2 млрд долларов ежегодно.\r\n"Новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.\r\nНовая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от ЕС и Всемирного банка. Мы с большой вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - подчеркнул Сологуб.\r\nПо оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 годах может составить около 1 миллиарда долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.\r\nНациональный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики.