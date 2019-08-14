Курс доллара и евро в обменниках Киева понизился

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 2,92 коп. до 25,4052 UAH\/USD, курс покупки - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 2,71 коп. до 27,9781 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,64 коп. до 28,4658 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0794\r\n25,4052\r\n27,9781\r\n28,4658\r\n3,49\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2100\r\n25,6000\r\n28,1700\r\n29,0000\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2800\r\n27,5000\r\n28,2500\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH\/USD.\r\nТем временем, хотя дефицит госбюджета Украины по итогам семи месяцев превысил миллиард гривен, в Министерстве финансов уверяют: страна готова к пиковым выплатам по госдолгу. Экономисты рассказали, что сейчас происходит с казной, сколько в ближайшее время нужно заплатить нашим кредиторам и как на это отреагирует гривна.