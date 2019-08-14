Курс доллара и евро в обменниках Киева понизился

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 августа на 2,92 коп. до 25,4052 UAH/USD, курс покупки - на 0,34 коп. до 25,0794 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,71 коп. до 27,9781 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,64 коп. до 28,4658 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0794 25,4052 27,9781 28,4658 3,49 4,07 Максимальный 25,2100 25,6000 28,1700 29,0000 3,84 5,00 Минимальный 24,5000 25,2800 27,5000 28,2500 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH/USD.

Тем временем, хотя дефицит госбюджета Украины по итогам семи месяцев превысил миллиард гривен, в Министерстве финансов уверяют: страна готова к пиковым выплатам по госдолгу. Экономисты рассказали, что сейчас происходит с казной, сколько в ближайшее время нужно заплатить нашим кредиторам и как на это отреагирует гривна.