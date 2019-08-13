Полиция эвакуирует людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе

Сотрудники Национальной полиции во вторник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе.\r\nОб этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nВ частности, проводится эвакуация людей из железнодорожного вокзала.\r\nНа местах работают сотрудники следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи и спасатели.\r\nС января 2019 года в Одессе сообщили о минировании более 300 объектов - ни одно из сообщений не подтвердилось.\r\nКак сообщали Українські Новини, мужчине, который в шутку "заминировал" Центральный вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы.Ранее под Херсоном эвакуировали 700 человек из-за ложного сообщения о минировании. В мае этого года из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из роддома, больниц и торговых центров. Также неизвестные сообщили о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов в Харькове. Тем временем жителя Кривого Рога приговорили к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год за ложное сообщение о минировании монастыря.