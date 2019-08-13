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13 августа 2019, вторник, 12:35 243
Силовые структуры 2019-08-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Полиция эвакуирует людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе

Полиция эвакуирует людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе

Сотрудники Национальной полиции во вторник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

В частности, проводится эвакуация людей из железнодорожного вокзала.

На местах работают сотрудники следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи и спасатели.

С января 2019 года в Одессе сообщили о минировании более 300 объектов - ни одно из сообщений не подтвердилось.

Как сообщали Українські Новини, мужчине, который в шутку "заминировал" Центральный вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее под Херсоном эвакуировали 700 человек из-за ложного сообщения о минировании.

В мае этого года из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из роддома, больниц и торговых центров.  

Также неизвестные сообщили о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов в Харькове.

Тем временем жителя Кривого Рога приговорили к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год за ложное сообщение о минировании монастыря.


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