Жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря

Жовтневый районный суд (Кривой Рог, Днепропетровская область) приговорил к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год жителя Кривого Рога за ложное сообщение о минировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Українські Новини.

10 апреля 2019 года нетрезвый 19-летний криворожанин позвонил на линию "102" и сообщил о минировании монастыря на улице Курчатова.

В монастыре и на прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступление по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах. Также в Кривом Роге провели массовую эвакуациюдомов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.