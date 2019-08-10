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10 августа 2019, суббота, 12:21 1801
Судебная власть 2019-08-10T12:22:17+03:00
Українські Новини
Жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря

Жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря

Жовтневый районный суд (Кривой Рог, Днепропетровская область) приговорил к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год жителя Кривого Рога за ложное сообщение о минировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Українські Новини.

10 апреля 2019 года нетрезвый 19-летний криворожанин позвонил на линию "102" и сообщил о минировании монастыря на улице Курчатова.

В монастыре и на прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступление по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах. Также в Кривом Роге провели массовую эвакуациюдомов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

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