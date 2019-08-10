Жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря

Жовтневый районный суд (Кривой Рог, Днепропетровская область) приговорил к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год жителя Кривого Рога за ложное сообщение о минировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии.\r\nОб этом сообщила пресс-служба суда, передают Українські Новини.\r\n10 апреля 2019 года нетрезвый 19-летний криворожанин позвонил на линию "102" и сообщил о минировании монастыря на улице Курчатова.\r\nВ монастыре и на прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили.\r\nСуд признал мужчину виновным в совершении преступление по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах. Также в Кривом Роге провели массовую эвакуациюдомов, роддома, ТЦ и детсадов.\r\nРанее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.