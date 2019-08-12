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12 августа 2019, понедельник, 17:00 29
Силовые структуры 2019-08-12T17:01:53+03:00
Українські Новини
Не задекларировал более 18 млн гривен: у Смолия нашли многомиллионные нарушения

Не задекларировал более 18 млн гривен: у Смолия нашли многомиллионные нарушения

Яков Смолий.
Яков Смолий.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием, заявившим, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию, за 2015-2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

По результатам проверки деклараций Смолия установлено, что чиновник отметил недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему, и средства на его банковских счетах и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.

Нацагентство направило в НАБУ обоснованные выводы о выявленных правонарушениях.

Также заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в декларации за 2016 год отметил недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве и не задекларировал полученный в наследство доход жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорем Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 млн гривен и мэром Днипра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 млн гривен.

НАПК выявило нарушения в декларации Трубы.

Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.

Больше новостей о: НБУ НАБУ НАПК Яков Смолий Недостоверное декларирование доходов

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