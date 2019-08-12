Не задекларировал более 18 млн гривен: у Смолия нашли многомиллионные нарушения

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать декларирование недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием, заявившим, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию, за 2015-2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

По результатам проверки деклараций Смолия установлено, что чиновник отметил недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему, и средства на его банковских счетах и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.

Нацагентство направило в НАБУ обоснованные выводы о выявленных правонарушениях.

Также заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в декларации за 2016 год отметил недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве и не задекларировал полученный в наследство доход жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорем Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 млн гривен и мэром Днипра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 млн гривен.

НАПК выявило нарушения в декларации Трубы.

Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.