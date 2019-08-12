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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 10:36 140
Президент 2019-08-12T10:54:58+03:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский приедет в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА

Сегодня Зеленский приедет в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА

Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский в понедельник посетит Житомирскую область для представления нового председателя областной государственной администрации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"12 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области", - написано в нем.

Кроме того, Президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ранее назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Игоря Шевченко.

Также Зеленский намерен назначить председателя Одесской областной государственной администрации по итогам открытого конкурса.

Председателем Львовской областной государственной администрации Зеленский назанчил адвоката Маркияна Мальского.

Зеленский уволил с должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александря Куця и назначил на нее Павла Кириленко.

Кроме того, Владимир Ранее Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.

 

 

Больше новостей о: Губернаторы Кадровые изменения Владимир Зеленский Зеленский в Житомире

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