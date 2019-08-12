Сегодня Зеленский приедет в Житомирскую область, чтобы представить нового главу ОГА

Президент Владимир Зеленский в понедельник посетит Житомирскую область для представления нового председателя областной государственной администрации.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"12 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области", - написано в нем.\r\nКроме того, Президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский ранее назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Игоря Шевченко.\r\nТакже Зеленский намерен назначить председателя Одесской областной государственной администрации по итогам открытого конкурса.\r\nПредседателем Львовской областной государственной администрации Зеленский назанчил адвоката Маркияна Мальского.\r\nЗеленский уволил с должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александря Куця и назначил на нее Павла Кириленко.\r\nКроме того, Владимир Ранее Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.\r\n \r\n