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10 августа 2019, суббота, 08:00 93
Финансы 2019-08-10T08:00:01+03:00
Українські Новини
Наличный доллар за неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек

Наличный доллар за неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

Со 2 по 9 августа курс продажи наличного доллара, который перед выходными подешевел на 9 копеек, в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,15 коп. до 25,4600 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,43 коп. до 25,1078 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 24,67 коп. до 28,0475 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,53 коп. до 28,5741 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 9 августа 25,1078 25,4600 28,0475 28,5741 3,5200 4,0500
По сравнению со 2 августа -0,0943 -0,1115 0,2467 0,1853 -0,0100 -0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Тем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

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