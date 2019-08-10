Наличный доллар за неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек

Со 2 по 9 августа курс продажи наличного доллара, который перед выходными подешевел на 9 копеек, в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,15 коп. до 25,4600 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,43 коп. до 25,1078 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 24,67 коп. до 28,0475 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 18,53 коп. до 28,5741 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 9 августа\r\n25,1078\r\n25,4600\r\n28,0475\r\n28,5741\r\n3,5200\r\n4,0500\r\n\r\n\r\nПо сравнению со 2 августа\r\n-0,0943\r\n-0,1115\r\n0,2467\r\n0,1853\r\n-0,0100\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nТем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.