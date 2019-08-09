Перед выходными наличный доллар просел еще больше

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 августа на 5,38 коп. до 25,4858 UAH\/USD, курс покупки - на 3,88 коп. до 25,1368 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 4,19 коп. до 28,1100 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,81 коп. до 28,6084 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,1368\r\n25,4858\r\n28,1100\r\n28,6084\r\n3,52\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,3000\r\n25,8000\r\n28,3000\r\n29,0000\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,7000\r\n25,3900\r\n27,9000\r\n28,3900\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nТем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.