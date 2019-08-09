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09 августа 2019, пятница, 10:25 104
Финансы 2019-08-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Перед выходными наличный доллар просел еще больше

Перед выходными наличный доллар просел еще больше

Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 августа на 5,38 коп. до 25,4858 UAH/USD, курс покупки - на 3,88 коп. до 25,1368 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,19 коп. до 28,1100 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,81 коп. до 28,6084 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,1368 25,4858 28,1100 28,6084 3,52 4,08
Максимальный 25,3000 25,8000 28,3000 29,0000 3,85 5,00
Минимальный 24,7000 25,3900 27,9000 28,3900 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Тем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

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