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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 10:17 37
Фінанси 2019-08-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро подорожчали після тривалого зниження курсу

Долар і євро подорожчали після тривалого зниження курсу

Долари. Фото: pixabay.com
Долари. Фото: pixabay.com

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 серпня на 3,06 коп. до 25,4906 UAH/USD, курс купівлі - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH/USD, у той час, як гривня підскочила на початку тижня відразу на 22 копійки.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 28,0490 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,27 коп. до 28,6168 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,1152 25,4906 28,0490 28,6168 3,45 4,07
Максимальний 25,3400 25,8000 28,3900 29,0000 3,84 5,00
Мінімальний 24,9500 25,3200 27,8000 28,4000 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, готівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.

Також гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені.

Тим часом фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Також, на думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.

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