Долар і євро подорожчали після тривалого зниження курсу

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 серпня на 3,06 коп. до 25,4906 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH\/USD, у той час, як гривня підскочила на початку тижня відразу на 22 копійки.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 28,0490 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 4,27 коп. до 28,6168 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,1152\r\n25,4906\r\n28,0490\r\n28,6168\r\n3,45\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,3400\r\n25,8000\r\n28,3900\r\n29,0000\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,9500\r\n25,3200\r\n27,8000\r\n28,4000\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, готівковий долар за минулий тиждень подешевшав, а євро підскочив на 25 копійок.\r\nТакож гривня почне падіння - експерт спрогнозував курс долара до осені.\r\nТим часом фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Також, на думку експертів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.