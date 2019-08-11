США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер

Представители США, Франции и Германии планируют провести консультации относительно "нормандского формата".

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки".

По его данным, переговоры состоятся уже на следующей неделе. Стоит отметить, что они связаны с обострением ситуации на Донбассе.

По данным ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, на Донбассе погибло 12-13 тыс. людей.

Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС.



Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе и договорился с ним о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.

Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены.