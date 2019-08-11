подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 августа 2019, воскресенье, 22:48 38
Внешняя политика 2019-08-11T22:48:50+03:00
Українські Новини
США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер

Курт Волкер.
Курт Волкер.

Представители США, Франции и Германии планируют провести консультации относительно "нормандского формата".

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки"

По его данным, переговоры состоятся уже на следующей неделе. Стоит отметить, что они связаны с обострением ситуации на Донбассе.

По данным ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, на Донбассе погибло 12-13 тыс. людей.

Как сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. 


Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе и договорился с ним о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.

Тем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены

Больше новостей о: нормандский формат нормандская четверка конфликт на Донбассе Курт Волкер

Архив
Новости
Электромобиль Tesla после ДТП взорвался и сгорел в считанные секунды: видео 23:18
США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер 22:48
На бульваре Верховной Рады в Киеве мусоровоз раздавил мужчину 22:19
Стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия: боевики 4 раза нарушили перемирие 21:49
ДТП под Киевом. Фото: ГоСЧС
Под Киевом на трассе маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 13 пострадавших 21:18
больше новостей
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Комбат Дмитрий Лысюк. Фото: Укринформ
Контрабанда в зоне ООС: Орденоносный комбат ВСУ получил приговор 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok