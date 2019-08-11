США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", - Волкер

Представители США, Франции и Германии планируют провести консультации относительно "нормандского формата".\r\nОб этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки". \r\nПо его данным, переговоры состоятся уже на следующей неделе. Стоит отметить, что они связаны с обострением ситуации на Донбассе.\r\nПо данным ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, на Донбассе погибло 12-13 тыс. людей.\r\nКак сообщали Українські Новини, четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС. Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе и договорился с ним о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.\r\nТакже Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.\r\nТем временем с начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены.