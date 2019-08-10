В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю

После комфортных по погоде выходных на следующей рабочей неделе в Украину вернется аномальная жара, атаковавшая Украину и Европу в конце июля. Так, в некоторых областях температура воздуха прогреется до +36 в тени. В то же время, атмосферные фронты, которые находятся в непосредственной близости от Украины (карта), будут точечно заливать внезапными обильными грозовыми дождями.

Согласно данным Гидрометцентра Украины, в субботу 10 августа, во всех областях Украины будет тепло, местами жарко, сухо и солнечно. Только в восточных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется от +25 до +28, а на юге достигнет +30. Ветер ожидается 3-8 м/с.

В воскресенье, 11 августа, температура воздуха останется такой же, как в предыдущий день. Но дожди изменят свое место дислокации с востока Украины на запад. Здесь будет тепло и дождливо. Также атмосферный фронт заденет некоторые регионы центральной Украины.

В понедельник, 12 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода без осадков. А температура воздуха начнет раскаляться. Столбики термометра поднимутся на 2-3 градуса во всех областях и достигнут +28 +32 жары.

А согласно данным немецкого сайта погоды wetteronline.de, местами воздух раскалится до +35.

Во вторник, 13 августа, в Украине будет по-прежнему жарко - до +30-32. Однако раскаленные воздушные массы столкнутся с прохладным воздухом с севера, что повлечет за собой образование грозового фронта, который накроет половину Украины, в частности западные, центральные и северные области.

В то же время немецкие синоптики прогнозируют, что на западе Украины температура воздуха раскалится до +36.

В среду, 14 августа, в Украине немного похолодает. Столбики термометра поползут вниз на 1-2 градуса, однако в целом будет по-прежнему жарко до +29-31. Атмосферный фронт с грозами продвинется в центральные и северо-восточные регионы.

А согласно прогнозу wetteronline.de, в Украине будет жарче. В частности, в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до +33.

В четверг, 15 августа, по прогнозу немецких синоптиков, в Украине установится сухая солнечная погода. На юго-востоке температура будет около +27 +35, на остальной территории до +23-26.

В пятницу, 16 августа, летний зной поутихнет. Температура воздуха будет +23-27, только на юге местами до +32. Вместе с этим в южных регионах возможны грозовые дожди.

Раньше Українські Новини писали, к выходным на теририторию страны пришел антициклон с хорошей летней погодой, а местами жарой до +32.

Также синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет жара до +32, а синоптик дала прогноз на неделю.