Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю

После того, как на смену балканскому циклону пришел антициклон с теплым воздухом, в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, хотя на следующей неделе атмосферные фронты будут периодически заносить дожди, похолодание и штормовые порывы ветра в некоторые области Украины.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге, передают Українські Новини.\r\n"В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха до жарких значений. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+30 градусов. В южной части, на востоке и в центре местами предполагается +28...+33 градуса. На северо-западе Украины воздух будет свежее, +23...+26 градусов", - сообщила Диденко.\r\nПо ее словам, на следующей неделе погода будет испытывать небольшие термические колебания. В понедельник, 12 августа, температура воздуха несколько снизится на севере и северо-востоке и составит +22...+27 градусов, а в западных областях, наоборот - потеплеет.\r\nПри этом в южной части и в большинстве центральных областей жара усилится и в середине следующей недели, 13-14 августа, как раз на Медовый Спас - температура воздуха составит настоящие летние +28...+34 градуса.\r\n"14 августа кратковременное, но ощутимое похолодание придет в западные области - ожидается +20...+24 градуса. Однако в целом, можно подытожить, что в ближайшее время недавние пледы и даже легкие пуховики будут неуместными. Теплая погода будет доминировать", - подчеркнула синоптик.\r\nОднако Диденко уточнила, что 8 августа в большинстве областей Украины ожидается усиление юго-западного ветра до штормовых порывов, 15-20 м\/с.\r\n"Циклон с ливнями, градом и шквалами уже давно стал метеорологической историей, но атмосферные фронты все же в ближайшее время посетят Украину", - отметила Диденко.\r\nКроме того, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях и на севере территории страны. А вот южная часть, центр и восточные области Украины окажутся под влиянием антициклона - будет преобладать сухая солнечная погода.\r\nВ Киеве же конец недели будет теплым, даже жарким - в течение дня температура воздуха будет достигать +27...+30 градусов. Жарче будет 8-9 августа, в выходные температура воздуха снизится до +26...+28 градусов.\r\nВ начале следующей недели жаркая воздуха масса будет преобладать в столице, со второй половины недели ожидается ослабление жары. В течение 8-11 августа в Киеве местами возможны кратковременные дожди и грозы. 8 августа юго-западный ветер усилится до 15-18 м\/с.\r\nПри этом, по словам Диденко, новая неделя в столице существенных дождей не принесет, разве что 15 августа есть вероятность кратковременных осадков и локальных гроз.\r\nКарта: wetteronline.de\r\nКак сообщила Диденко на своей странице в соцсети Facebook, погода в пятницу в Украине будет нестабильной - на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град.\r\nНа остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца, но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье.\r\nЖара в северных и западных областях ослабнет, в пятницу там ожидается +25...+29 градусов, разве что на Закарпатье - до +30 градусов.\r\nНа юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячо, +26...+32 градуса.\r\n"Пейте побольше водички, купите в переходе красивое веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами", - посоветовала синоптик.\r\nВ Киеве же 9 августа +30 градусов не будет, но ожидаются +27 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечером.\r\n13 августа в Киеве ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может "врезать" до +35 градусов.\r\n"Поэтому планируйте на вторник залезть в пруд или прохладную ванну и переждать эту однодневную сильную жару", - подытожила Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nРаньше Українські Новини писали, когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Кроме того, в пятницу летние дожди захлестнут почти всю Украину.\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.