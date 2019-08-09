Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю

После того, как на смену балканскому циклону пришел антициклон с теплым воздухом, в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, хотя на следующей неделе атмосферные фронты будут периодически заносить дожди, похолодание и штормовые порывы ветра в некоторые области Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге, передают Українські Новини.

"В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха до жарких значений. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+30 градусов. В южной части, на востоке и в центре местами предполагается +28...+33 градуса. На северо-западе Украины воздух будет свежее, +23...+26 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, на следующей неделе погода будет испытывать небольшие термические колебания. В понедельник, 12 августа, температура воздуха несколько снизится на севере и северо-востоке и составит +22...+27 градусов, а в западных областях, наоборот - потеплеет.

При этом в южной части и в большинстве центральных областей жара усилится и в середине следующей недели, 13-14 августа, как раз на Медовый Спас - температура воздуха составит настоящие летние +28...+34 градуса.

"14 августа кратковременное, но ощутимое похолодание придет в западные области - ожидается +20...+24 градуса. Однако в целом, можно подытожить, что в ближайшее время недавние пледы и даже легкие пуховики будут неуместными. Теплая погода будет доминировать", - подчеркнула синоптик.

Однако Диденко уточнила, что 8 августа в большинстве областей Украины ожидается усиление юго-западного ветра до штормовых порывов, 15-20 м/с.

"Циклон с ливнями, градом и шквалами уже давно стал метеорологической историей, но атмосферные фронты все же в ближайшее время посетят Украину", - отметила Диденко.

Кроме того, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях и на севере территории страны. А вот южная часть, центр и восточные области Украины окажутся под влиянием антициклона - будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве же конец недели будет теплым, даже жарким - в течение дня температура воздуха будет достигать +27...+30 градусов. Жарче будет 8-9 августа, в выходные температура воздуха снизится до +26...+28 градусов.

В начале следующей недели жаркая воздуха масса будет преобладать в столице, со второй половины недели ожидается ослабление жары. В течение 8-11 августа в Киеве местами возможны кратковременные дожди и грозы. 8 августа юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с.

При этом, по словам Диденко, новая неделя в столице существенных дождей не принесет, разве что 15 августа есть вероятность кратковременных осадков и локальных гроз.

Карта: wetteronline.de

Как сообщила Диденко на своей странице в соцсети Facebook, погода в пятницу в Украине будет нестабильной - на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град.

На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца, но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье.

Жара в северных и западных областях ослабнет, в пятницу там ожидается +25...+29 градусов, разве что на Закарпатье - до +30 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячо, +26...+32 градуса.

"Пейте побольше водички, купите в переходе красивое веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами", - посоветовала синоптик.

В Киеве же 9 августа +30 градусов не будет, но ожидаются +27 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечером.

13 августа в Киеве ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может "врезать" до +35 градусов.

"Поэтому планируйте на вторник залезть в пруд или прохладную ванну и переждать эту однодневную сильную жару", - подытожила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Кроме того, в пятницу летние дожди захлестнут почти всю Украину.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.