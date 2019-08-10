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10 августа 2019, суббота, 06:00 152 Карта
Политика 2019-08-10T08:30:02+03:00
Українські Новини
Волна жары антициклона "перевалит" за +32: синоптик дала прогноз на выходные

Волна жары антициклона "перевалит" за +32: синоптик дала прогноз на выходные

Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

После того, как в конце рабочей недели через Украину пронесся мощный атмосферный фронт, к выходным на теририторию страны пришел антициклон с хорошей летней погодой, а местами жарой до +32. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Все запрокидывайте подальше, все стирка, глажка, уборка, фаршировки перцев, консервирования помидоров, прилегающий к вам диван с сериалу, даже гонки по окончательным скидками - и на природу! Любую. Или в ближайший парк или подальше от людей, или просто в свой двор. Ведь в выходные нас ждет прекрасная летняя погода", - написала синоптик.

По ее словам, в субботу 10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, + 24 + 29 градусов.

Разве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине пройдут локальные грозовые дожди, а на Востоке может быть порывистый ветер.

В воскресенье, 11 августа температура воздуха немного повысится, + 26 + 32 градуса. В большинстве областей также будет преобладать солнечная погода.

"Однако держим фасон - ни дня без дождя! В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - предупредила Диденко. 

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 10 августа - сухо, солнечно, +25 градусов. 

В воскресенье в столице днем вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов.

"Готовьте сачки для бабочек, соломенные шляпы, защитный крем для носа и для комаров, большие шарики, чтобы убрать после себя и после незнакомцев в лесу, и валерьянку, чтобы всех в субботу спокойно собрать в машину", - посоветовала Диденко.

Раньше Українські Новини писали, что синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет жара до +32, а синоптик дала прогноз на неделю.

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