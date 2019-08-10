Волна жары антициклона "перевалит" за +32: синоптик дала прогноз на выходные

После того, как в конце рабочей недели через Украину пронесся мощный атмосферный фронт, к выходным на теририторию страны пришел антициклон с хорошей летней погодой, а местами жарой до +32. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Все запрокидывайте подальше, все стирка, глажка, уборка, фаршировки перцев, консервирования помидоров, прилегающий к вам диван с сериалу, даже гонки по окончательным скидками - и на природу! Любую. Или в ближайший парк или подальше от людей, или просто в свой двор. Ведь в выходные нас ждет прекрасная летняя погода", - написала синоптик.\r\nПо ее словам, в субботу 10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, + 24 + 29 градусов.\r\nРазве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине пройдут локальные грозовые дожди, а на Востоке может быть порывистый ветер.\r\nВ воскресенье, 11 августа температура воздуха немного повысится, + 26 + 32 градуса. В большинстве областей также будет преобладать солнечная погода.\r\n"Однако держим фасон - ни дня без дождя! В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - предупредила Диденко. \r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nВ Киеве 10 августа - сухо, солнечно, +25 градусов. \r\nВ воскресенье в столице днем вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов.\r\n"Готовьте сачки для бабочек, соломенные шляпы, защитный крем для носа и для комаров, большие шарики, чтобы убрать после себя и после незнакомцев в лесу, и валерьянку, чтобы всех в субботу спокойно собрать в машину", - посоветовала Диденко.\r\nРаньше Українські Новини писали, что синоптики спрогнозировали погоду до октября.\r\nСогласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу в Украине будет жара до +32, а синоптик дала прогноз на неделю.