Изменение климата: июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений

Предварительный анализ глобальных данных о температуре за июль показывает, что он стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает BBC.\r\nТемпература за первые 29 дней месяца была выше, чем рекорд, установленный в июле 2016 года.Оценка была проведена исследователями из Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S).\r\nУченые говорят, что это последний признак того, что Земля переживает беспрецедентное потепление.\r\nНовые данные, собранные C3S, включают в себя наблюдения со спутников и наземных станций.Отмечается, что июльские цифры, вероятно, будут самыми высокими за 40-летний набор данных организации.\r\nХотя исследователи не могут напрямую связать эти новые высокие оценки с изменением климата, среди ученых широко распространено мнение, что выбросы углекислого газа в результате деятельности человека изменяют фоновые температуры.\r\n"Этот месяц был очень теплым, но для меня это на самом деле не главное. Главное, что все месяцы в течение 2019 года были очень теплыми по сравнению с другими годами. И эта тенденция вряд ли остановится, если мы не сделаем что-то для сокращения выбросов парниковых газов ", - сказал BBC News доктор Фрейя Вамборг из Коперника.Напомним, ранее ученые назвали причину аномальной жары в Европе. Тем временем из-за глобального потепления вымирают британские жабы.\r\n