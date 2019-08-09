В субботу на юге страны температура поднимется до +32 градусов: прогноз погоды

После того, как 8 августа в Киеве непогода повалила деревья, 10 августа в столице переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+31 градус.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью (кроме Винницкой области) местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n9 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ООН считают, что глобальное потепление можно предотвратить, если есть меньше мяса.\r\nТем временем на Китай движется тайфун: объявлен красный уровень опасности, тысячи людей готовятся к эвакуации