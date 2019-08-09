В субботу на юге страны температура поднимется до +32 градусов: прогноз погоды

После того, как 8 августа в Киеве непогода повалила деревья, 10 августа в столице переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью (кроме Винницкой области) местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +26…+28 градусов.

9 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в ООН считают, что глобальное потепление можно предотвратить, если есть меньше мяса.

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