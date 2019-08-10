В Україну йде аномальна спека до +36 і грозові фронти: прогноз погоди на тиждень

Після комфортних по погоді вихідних наступного робочого тижня в Україну повернеться аномальна спека, що атакувала Україну і Європу в кінці липня. Так, в деяких областях температура повітря прогріється до +36 в тіні. У той же час, атмосферні фронти, які знаходяться в безпосередній близькості від України (карта), будуть точково заливати раптовими рясними грозовими дощами.\r\n\r\nЗгідно з даними Гідрометцентру України, в суботу 10 серпня, у всіх областях України буде тепло, місцями жарко, сухо і сонячно. Тільки в східних областях можливі короткочасні дощі. Температура повітря прогріється від +25 до +28, а на півдні досягне +30. Вітер очікується 3-8 м \/ с.\r\n\r\nУ неділю, 11 серпня, температура повітря залишиться такою ж, як в попередній день. Але дощі змінять своє місце дислокації зі сходу України на захід. Тут буде тепло і дощитиме. Також атмосферний фронт зачепить деякі регіони центральної України.\r\n\r\nУ понеділок, 12 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода без опадів. А температура повітря почне розжарюватися. Стовпчики термометра піднімуться на 2-3 градуси в усіх областях і досягнуть +28 +32 спеки.\r\n\r\nА згідно з даними німецького сайту погоди wetteronline.de, місцями повітря розжариться до +35.\r\n\r\nУ вівторок, 13 серпня, в Україні буде як і раніше жарко - до + 30-32. Однак розпечені повітряні маси зіткнуться з прохолодним повітрям з півночі, що спричинить за собою утворення грозового фронту, який накриє половину України, зокрема західні, центральні та північні області.\r\n\r\nУ той же час німецькі синоптики прогнозують, що на заході України температура повітря розжариться до +36.\r\n\r\nУ середу, 14 серпня, в Україні трохи похолодає. Стовпчики термометра поповзуть вниз на 1-2 градуси, однак в цілому буде як і раніше жарко до + 29-31. Атмосферний фронт з грозами просунеться в центральні і північно-східні регіони.\r\n\r\nА згідно з прогнозом wetteronline.de, в Україні буде спекотніше. Зокрема, в Дніпропетровській, Харківській і Кіровоградській областях стовпчики термометрів піднімуться до +33.\r\n\r\nУ четвер, 15 серпня, за прогнозом німецьких синоптиків, в Україні встановиться суха сонячна погода. На південному сході температура буде близько +27 +35, на решті території до + 23-26.\r\n\r\nУ п'ятницю, 16 серпня, літню спеку стихне. Температура повітря буде + 23-27, тільки на півдні місцями до +32. Разом з цим в південних регіонах можливі грозові дощі.\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, що синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nЗгідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде спека до +32, а синоптик дала прогноз на тиждень.\r\n