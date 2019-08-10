В Україну йде аномальна спека до +36 і грозові фронти: прогноз погоди на тиждень

Після комфортних по погоді вихідних наступного робочого тижня в Україну повернеться аномальна спека, що атакувала Україну і Європу в кінці липня. Так, в деяких областях температура повітря прогріється до +36 в тіні. У той же час, атмосферні фронти, які знаходяться в безпосередній близькості від України (карта), будуть точково заливати раптовими рясними грозовими дощами.

Згідно з даними Гідрометцентру України, в суботу 10 серпня, у всіх областях України буде тепло, місцями жарко, сухо і сонячно. Тільки в східних областях можливі короткочасні дощі. Температура повітря прогріється від +25 до +28, а на півдні досягне +30. Вітер очікується 3-8 м / с.

У неділю, 11 серпня, температура повітря залишиться такою ж, як в попередній день. Але дощі змінять своє місце дислокації зі сходу України на захід. Тут буде тепло і дощитиме. Також атмосферний фронт зачепить деякі регіони центральної України.

У понеділок, 12 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода без опадів. А температура повітря почне розжарюватися. Стовпчики термометра піднімуться на 2-3 градуси в усіх областях і досягнуть +28 +32 спеки.

А згідно з даними німецького сайту погоди wetteronline.de, місцями повітря розжариться до +35.

У вівторок, 13 серпня, в Україні буде як і раніше жарко - до + 30-32. Однак розпечені повітряні маси зіткнуться з прохолодним повітрям з півночі, що спричинить за собою утворення грозового фронту, який накриє половину України, зокрема західні, центральні та північні області.

У той же час німецькі синоптики прогнозують, що на заході України температура повітря розжариться до +36.

У середу, 14 серпня, в Україні трохи похолодає. Стовпчики термометра поповзуть вниз на 1-2 градуси, однак в цілому буде як і раніше жарко до + 29-31. Атмосферний фронт з грозами просунеться в центральні і північно-східні регіони.

А згідно з прогнозом wetteronline.de, в Україні буде спекотніше. Зокрема, в Дніпропетровській, Харківській і Кіровоградській областях стовпчики термометрів піднімуться до +33.

У четвер, 15 серпня, за прогнозом німецьких синоптиків, в Україні встановиться суха сонячна погода. На південному сході температура буде близько +27 +35, на решті території до + 23-26.

У п'ятницю, 16 серпня, літню спеку стихне. Температура повітря буде + 23-27, тільки на півдні місцями до +32. Разом з цим в південних регіонах можливі грозові дощі.

Раніше Українські Новини писали, що синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде спека до +32, а синоптик дала прогноз на тиждень.