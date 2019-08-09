Гривна на межбанке снова подскочила перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 25,16 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,12-25,17 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,05-25,08 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,14-25,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,24% с 27,72 UAH/USD до 25,16 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в июле продукты и коммунальные услуги подешевели, медицина и образование - выросли в цене.

Тем временем, в пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Ранее стало известно, что гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.