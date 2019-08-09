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09 августа 2019, пятница, 17:21 50
Экономика 2019-08-09T18:56:32+03:00
Українські Новини
В июле продукты и коммунальные услуги подешевели, медицина и образование - выросли в цене

В июле продукты и коммунальные услуги подешевели, медицина и образование - выросли в цене

Потребительские цены снизились в цене
Потребительские цены снизились в цене

В июле 2019 года потребительские цены снизились на 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле снизились на 0,7%, на одежду и обувь – снизились на 4,5%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 2,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,2%.

По сравнению с июлем 2018 года в июле 2019 года потребительские цены повысились на 9,1%.

В январе-июле инфляция составила 3,0%.

Как сообщали Українськi Новини, в июне дефляция составила 0,5%, в январе-июне – инфляция 3,6%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.

Ранее эксперты дали экономический прогноз на 2020 год: ожидается снижение инфляции до 5%, темпы роста экономики могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. 

 

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