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09 серпня 2019, пʼятниця, 18:00 15
Економіка 2019-08-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову підскочила перед вихідними

Гривня на міжбанку знову підскочила перед вихідними

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 25,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,12-25,17 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,05-25,08 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,14-25,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,24% з 27,72 UAH/USD до 25,16 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у липні продукти і комунальні послуги подешевшали, медицина і освіта - зросли в ціні.

Тим часом, у п'ятницю, 9 серпня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 8 серпня, знизився на 3 копійки і становив 3,52 грн за 10 рублів.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Раніше стало відомо, що гривня може подешевшати: фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

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