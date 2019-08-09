Гривна укрепилась к доллару: курс валют от НБУ на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3076,2446\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2531,6561\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2594,2348\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,8472\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8871\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новнини, Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.\r\nТем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке долларпродолжает стремительно падать. Также рубль в киевских обменниках падает второй день подряд. а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.\r\nВ феврале 2019 закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.