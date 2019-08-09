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09 августа 2019, пятница, 05:59 175
Финансы 2019-08-09T09:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась к доллару: курс валют от НБУ на сегодня

Гривна укрепилась к доллару: курс валют от НБУ на сегодня

Гривна. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Гривна. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3076,2446
100 долларов США 2531,6561
100 швейцарских франков 2594,2348
1000 иен 238,8472
10 российских рублей 3,8871

Как сообщали Українські Новнини, Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке долларпродолжает стремительно падать. Также рубль в киевских обменниках падает второй день подряд. а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.

В феврале 2019 закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.

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