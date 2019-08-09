Украина должна была приостановить работу в "минском формате" из-за гибели 4 военных, - Безсмертный

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный выступает за прекращение работы Украины в ТКГ (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), после гибели 4 военных в ООС до встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом Безсмертный написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Убежден, что после гибели четырех наших героев, Украина должна была заявить о приостановлении работы в "минском формате" до встречи в "нормандском формате", - написал он.

Он считает, что Украине нужно действовать жестче, так как Россия понимает только силу.

В то же время Безсмерный сомневается, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" возможна до выборов в России осенью.

8 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

Безсмертный также считает, что России лучше удается доносить свою позицию на международной арене, чем Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая с 21 июля.

6 августа, 4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС).

7 августа Зеленский позвонил Президенту России Владимиру Путину и Президенту Франции Эммануэлю Макрону для скорейшего проведения встречи глав "нормандского формата".

Зеленский также попросил Путина повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведении встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время, этой встрече должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон.

9 августа в оккупированном Крыму активисты подняли флаг Украины в память о четырех погибших 6 августа украинских военных.