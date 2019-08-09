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09 августа 2019, пятница, 11:47 80
Силовые структуры 2019-08-09T11:48:09+03:00
Українські Новини
Штаб ООС отрицает причастность к обстрелу школы в Горловке

Штаб ООС отрицает причастность к обстрелу школы в Горловке

Горловка. Фото: gorlovka.news
Горловка. Фото: gorlovka.news

Штаб операции Объединенных сил (ООС) отрицает причастность к обстрелу школы в Горловке (Донецкая область), в то время как 8 августа боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке. В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке", - сказано в нем.

В частности, вечером 5 августа было повреждено здание школы по улице Черняховского, 30.

В этот же день, наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения жилых домов по адресам: ул. Старобельска, 11, ул. Баха, 4 и ул.Тушинская, 18/2.

По оценке наблюдателей все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

Украинская сторона Совместно центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам непричастны.

Подробно изучив расстояние, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, штаб ООС утверждает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов.

Кроме того, по данным украинских военных, в указанный день и в указанном направлении обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил не осуществлялись.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС. В частности, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.

А в СБУ сообщили что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека, а также обстреляли школу в Золотом-5. 

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