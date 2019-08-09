Штаб ООС отрицает причастность к обстрелу школы в Горловке

Штаб операции Объединенных сил (ООС) отрицает причастность к обстрелу школы в Горловке (Донецкая область), в то время как 8 августа боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. \r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке. В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке", - сказано в нем.\r\nВ частности, вечером 5 августа было повреждено здание школы по улице Черняховского, 30.\r\nВ этот же день, наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения жилых домов по адресам: ул. Старобельска, 11, ул. Баха, 4 и ул.Тушинская, 18\/2.\r\nПо оценке наблюдателей все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.\r\nУкраинская сторона Совместно центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам непричастны.\r\nПодробно изучив расстояние, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, штаб ООС утверждает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов.\r\nКроме того, по данным украинских военных, в указанный день и в указанном направлении обстрелы со стороны подразделений Объединенных сил не осуществлялись.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС. В частности, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.\r\nА в СБУ сообщили что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека, а также обстреляли школу в Золотом-5.