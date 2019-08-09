Гривня зміцнилася до долара: курс валют від НБУ на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3076,2446 100 доларів США 2531,6561 100 швейцарських франків 2594,2348 1000 ієн 238,8472 10 російських рублів 3,8871 100 євро 2833,6827

Як повідомляли Українські Новнини, Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку долар продовжує стрімко падати. Також рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль. А експерт спрогнозував курс долара до осені.

У лютому 2019 закон про валюту і валютні операції вступив в силу.