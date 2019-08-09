підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 серпня 2019, пʼятниця, 05:59 4
Фінанси 2019-08-09T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася до долара: курс валют від НБУ на сьогодні

Гривня зміцнилася до долара: курс валют від НБУ на сьогодні

Гривня. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Гривня. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3076,2446
100 доларів США 2531,6561
100 швейцарських франків 2594,2348
1000 ієн 238,8472
10 російських рублів 3,8871
100 євро 2833,6827

Як повідомляли Українські Новнини, Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку долар продовжує стрімко падати. Також рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль. А експерт спрогнозував курс долара до осені.

У лютому 2019 закон про валюту і валютні операції вступив в силу.

Більше новин про: Курс НБУ курс гривні Офіційний курс курс гривні до долара

Архів
Новини
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: коли відзначають свята 06:00
Атмосферні фронти зійдуться з 35-градусною спекою: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень 06:00 Карта
Гривня зміцнилася до долара: курс валют від НБУ на сьогодні 05:59
Щоб запобігти глобальному потеплінню, треба їсти менше м'яса, - ООН 23:46
В Євросоюзі розробляють рекомендації про паспорти Росії у жителів Донбасу 23:20
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Літак рейсу Львів-Анталія здійснив екстрену посадку в Одесі 18:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok