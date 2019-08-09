Гривня зміцнилася до долара: курс валют від НБУ на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 серпня, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3076,2446\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2531,6561\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2594,2348\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,8472\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8871\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2833,6827\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новнини, Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.\r\nТим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку долар продовжує стрімко падати. Також рубль у київських обмінниках падає другий день поспіль. А експерт спрогнозував курс долара до осені.\r\nУ лютому 2019 закон про валюту і валютні операції вступив в силу.