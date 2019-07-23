Во вторник рубль "замер" в киевских обменниках

Во вторник, 23 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июля, понизился на 1 копейку и составил 3,67 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи не изменился и составил 4,23 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 23 июля:\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,67\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд.\r\nТем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.