Во вторник рубль "замер" в киевских обменниках

Во вторник, 23 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июля, понизился на 1 копейку и составил 3,67 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи не изменился и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 23 июля:

Курсы наличной иностранной валюты:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,67 4,19 Максимальный 4,03 5,00 Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.