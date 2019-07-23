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23 июля 2019, вторник, 11:16 109
Экономика 2019-07-23T11:16:19+03:00
Українські Новини
Во вторник рубль "замер" в киевских обменниках

Во вторник рубль "замер" в киевских обменниках

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 23 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 22 июля, понизился на 1 копейку и составил 3,67 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи не изменился и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 23 июля:

Курсы наличной иностранной валюты:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,67 4,19
Максимальный 4,03 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро продолжают падать в цене второй день подряд.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

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