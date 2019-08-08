Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 24 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 25,24 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,30-25,35 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,28-25,32 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,23-25,26 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,95% с 27,72 UAH\/USD до 25,24 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nТем временем, доллар продолжает стремительно падать. Также рубль в киевских обменниках падает второй день подряд. а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.