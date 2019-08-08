Доллар вошел в пике: Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 24 коп. в четверг укрепился на 6 коп. до 25,24 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,30-25,35 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,28-25,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,23-25,26 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,95% с 27,72 UAH/USD до 25,24 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Тем временем, доллар продолжает стремительно падать. Также рубль в киевских обменниках падает второй день подряд. а эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.